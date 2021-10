Filha de Tom Cruise é 5ª mais rica; veja a fortuna dos filhos de famosos

Os filhos das celebridades internacionais já contam com grande apoio financeiro de acordo com as suas heranças. Um levantamento da empresa Eletric Cars on Ride em parceria com o site Celebrity Net Worth apontou quais são as fortunas estimadas.

A pesquisa apontou que as três crianças com maior fortuna no mundo são as herdeiras de Cambridge. Charlotte (R$ 27,9 bilhões), George (R$ 16,7 bilhões) e Louis (R$ 11,1 bilhões), filhos do príncipe William com Kate Middleton, lideram a lista.

Blue Ivy Carter, filha de Beyoncé e Jay-Z, aparece empatada na terceira colocação com o príncipe Louis com o mesmo valor estimado. Suri Cruise, herdeira de Tom Cruise e Katie Holmes, é a quinta colocada com R$ 4,4 bilhões.

A lista também traz Stormi Webster, primeira filha de Kylie Jenner e Travis Scott, com R$ 4 bilhões. Os gêmeos Vivienne e Knox, que nasceram durante o relacionamento entre Angelina Jolie e Brad Pitt, têm fortunas estimadas em R$ 1,1 bilhão.

Uma das mais velhas da lista é a atriz Millie Bobby Brown. Aos 17 anos, a atriz, que não conta com um patrimônio estimado em herança, tem patrimônio estimado em R$ 55 milhões e aparece na 14ª colocação.

Confira a lista