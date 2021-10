Filha secreta, nude vazado e rivalidade entre irmãos: Herdeiros de Leonardo explodem em polêmicas

Aos 57 anos, o astro já deu a todos a devida criação, passando sempre o melhor de sua essência para as futuras gerações. Contudo, isso não o impediu de ver sua família acumular algumas polêmicas ao longo dos anos. Pensando nisso, nós do OCanal resolvemos listar algumas vezes em que os filhos de Leonardo deram o que falar. Confira:

Rivalidade entre filhos de Leonardo

Matheus Vargas, um dos seis filhos do cantor Leonardo, parece não gostar nada dos boatos que fazem sobre sua vida. Recentemente, o herdeiro do sertanejo rasgou o verbo em uma entrevista, após rumores de que houvesse uma rivalidade entre ele e os demais filhos do famoso.

Contudo, sem papas na língua, ele fez questão de cortar o burburinho, pontuando ser muito próximo dos irmãos. “Existe muita [união entre os irmãos], de tão unidos que somos, apesar da distância, mas a gente mantém bastante esse contato e amor entre a gente”, diz o rapaz.

Por fim, o herdeiro de Leonardo completa que só não aparece ao lado de todos com frequência por morar longe deles. “Não existe, não sei de onde as pessoas enxergam isso, as pessoas na internet são muito maldosas. Não existe rivalidade, a gente senta junto, canta junto, a gente faz tudo junto e só não faz mais porque moramos longe”, explica.

Leia mais em IG, clique AQUI!