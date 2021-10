Filho mais novo de Cristiano Araújo faz sucesso na web e tem fã-clube

Neste dia das crianças, vários usuários das redes sociais resolveram publicar fotos do filho mais novo do cantor sertanejo Cristiano Araújo (1986-2015). E a semelhança entre eles impressiona. Bernardo, de 8 anos, é fruto do relacionamento que o famoso teve com a dentista Elisa Leite.

O caçula do sertanejo – cuja morte trágica em acidente de carro há 6 anos comoveu todo o país – tem até um fã-clube no Instagram com mais de nove mil seguidores. Por lá, os admiradores vivem publicando fotos em homenagem ao pequeno Bernardo, ao pai dele e a sua mãe também.