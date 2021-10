Fiocruz alerta para o reaparecimento de outros vírus respiratórios em crianças pequenas

O destaque, contudo, é para o VSR, que tem registro de casos semanais superiores aos de Covid-19 em crianças de 0 a 9 anos. O vírus é uma das principais causas de infecções das vias respiratórias e pulmões em recém-nascidos e crianças pequenas, sendo mais preocupante em bebês prematuros, cardiopatas ou com problemas crônicos no pulmão. Crianças com menos de cinco anos têm maior risco de desenvolver formas graves.