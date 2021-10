Fisioterapeuta é indiciada por maus-tratos após agredir criança autista em clínica de Manaus

Em depoimento, Samia Patricia Riatto Watanabe negou as acusações. Ao g1, os advogados reiteraram a inocência da cliente e dizem que as acusações são infundadas.

A mãe da criança denunciou o caso no 22º Distrito Integrado de Polícia no dia 17 de julho. Ela contou que o filho realizava tratamento de terapia ocupacional desde fevereiro deste ano.

No dia 19 de julho, a família teve acesso às filmagens de todas as sessões da criança. Foi possível identificar as agressões da fisioterapeuta contra o menino. Além disso, a mulher deixava a vítima sozinha sozinha em uma mesa, enquanto ficava no celular, diz o documento da polícia.