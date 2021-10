Flagrados com tatus, cotia e animais silvestres em cativeiro, caçadores são presos e multados em R$ 36,5 mil

Dois caçadores, que são vizinhos de fazendas em Batayporã, na região leste de Mato Grosso do Sul, foram presos, indiciados por crime ambiental e multados em R$ 36,5 mil após serem flagrados com gaiolas e carne de animais silvestres no freezer, além de estarem com quatro espingardas de caça e munições, nessa terça-feira (12).