Na tarde desta quinta-feira (07), uma câmera de segurança registrou o momento em que um condutor de uma Honda Biz trafegava no preferencial na Av. São Paulo, quando uma caminhonete Hilux ao fazer a conversão sentido Rua José do Patrocínio avançou a preferencial, ocasionando o acidente, em Cacoal (RO).

A condutora do automóvel parou e prestou socorro ao motociclista. Apesar do choque o condutor do veículo Biz não teve graves ferimentos.