Flamengo admite erro com David Luiz; entenda

Já o uruguaio Arrascaeta ainda não tem data para retornar. Mesmo que o jogo contra o Atlético-MG neste sábado seja tratado como uma “final”, o clube não quer correr o risco de que o camisa 14 sofra, de forma reincidente, uma lesão grau 2 no músculo anterior da coxa direita. O meia tem feito atividades no campo, mas ainda não deu início ao processo de transição para a parte física.

Segundo informações do “ge.com”, há um consenso no Flamengo de que David Luiz (veja fotos na galeria abaixo) teve a estreia precipitada, o que agravou o risco de lesão. Com isso, o Rubro-Negro elaborou em paralelo ao trabalho de recuperação do atleta, um plano para fortalecer a musculatura e fazer com que consiga aguentar a sequência de jogos nesta reta final da temporada.

