Após o resultado, a equipe de Renato Gaúcho ultrapassa momentaneamente o Palmeiras e, com 38 pontos, fica na vice-liderança. O Furacão permanece com 30 pontos, na nona colocação.

O Flamengo atropelou o Athletico-PR na tarde de hoje (3), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão, e foi ao segundo lugar com a vitória por 3 a 0. Os gols da partida foram de Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Andreas Pereira.

