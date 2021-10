Flay exagera na bebida e sai carregada de festa em Fortaleza

Parece que a Flay resolveu relembrar os tempos de Big Brother Brasil em que ela protagonizava as melhores cenas pós-festa. Na última quinta-feira (14/10), a cantora marcou presença em um evento de uma marca feminina e sua animação após tomar uns bons drinks arrancou risadas dos influenciadores presentes. Como que tudo sobe, desce, no final da festa ela precisou sair carregada por seu assessor e foi amparada por Gabi Martins.

Não foi preciso estar no evento para acompanhar a evolução de humor de Flay pós-drinks. O copo de bebida foi seu fiel escudeiro desde o início do evento e, inseparáveis, ela não largou ele da mão nem para dançar! A primeira fase pós-bebida, todos conhecem: ah, a animação…

Fontes presentes no evento contaram à coluna LeoDias que a ex-BBB chegou a sair engatinhando do local e contou com a ajuda de sua ex-companheira de reality, Gabi Martins, para uma ida ao banheiro. “Fiquei com dó, foi feia a coisa”, disseram.

Em sequência de Stories, a fase dois da Flay foi descabelada e com aquele famoso semblante de bebedeira que todo bom baladeiro já experienciou um dia. Ela transitou pelo evento e gravou Stories com Cremosinho, subiu no palco para cantar com Taty Girl, performou ao lado de Xand Avião e, claro, fez a famosa nova amizade no banheiro da festa. Quem nunca?

Ao encontrar com um amigo na festa ela ainda protagonizou um conhecido meme de Maisa Silva ao rebater o colega que a chamou de blogueira: “Eu não sou blogueira, sou cantora”, disse em voz estridente. Horas mais tarde ela compartilhou com os seguidores o momento em que fez uma ligação de vídeo para a sua mãe e registrou o momento em que ela se assusta ao ver o estado da filha.