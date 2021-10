Fora do comum: carneiro nasce com 6 patas na estrada de Manoel Urbano

POR EDINALDO GOMES, COM INFORMAÇÕES DO YACONEWS

Mas, essa não é a primeira vez que há registros dessa natureza. Em 2012, na pequena aldeia de Velistsikhe, no estado americano da Geórgia, um cordeiro também nasceu com seis patas e virou atração entre os moradores.

Moradores de uma propriedade rural localizada na altura do km 40, da BR-364, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano, registraram nesta sexta-feira (8), uma ocorrência fora do comum. Trata-se do nascimento de um carneiro com 6 patas que vem chamando bastante a atenção de outros moradores. Ao que tudo indica, uma anomalia genética deve ter provocado tal situação.

