Foragido da Justiça é preso na zona rural de Sena Madureira

Um homem de 45 anos e iniciais A.B.S. foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (19) em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca DE Sena Madureira. O preso foi localizado no Seringal Recife, zona rural de Sena Madureira. Ele é acusado de crime de tentativa de homicídio em 2011 e desde então vivia foragido.

Ao obterem a localização do acusado, agentes da Polícia Civil de Sena Madureira, com apoio de policiais penais, saíram diligência ao seringal e conseguiram prender o acusado e entrega-lo à Justiça.

A equipe montou o cerco contra o acusado na localidade Seringal Recife, no Alto Rio Iaco na estrada Transacreana, logrando êxito na captura. O preso foi conduzido à delegacia de Sena Madureira para os procedimentos de praxe, e em seguida levado ao presídio, onde aguardará decisão do Poder Judiciário. O Seringal recife é uma das áreas de maior dificuldade de acesso da zona rural de Sena Madureira.

