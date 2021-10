Fotógrafo acreano é selecionado pela 3ª vez para participar de livro “O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro”

O fotógrafo acreano, Odair Leal, foi mais uma vez selecionado para ter suas fotos estampadas no livro “O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro: Cidades&Polícia”, da Editora Europa.

A edição 2021 do livro reúne os 44 melhores repórteres fotográficos do Brasil, entre profissionais que atuam no setor de revistas, jornais, portais e agências de notícias e entre outros, distribuídos por todas as regiões do país.

A coletânea reúne as imagens marcantes de vários temas, flagrantes do cotidiano e de ocorrência policial que se destacaram em 2019 e no primeiro semestre de 2020.

Leal também foi selecionado para fazer parte da coletânea nas duas edições anteriores.

A foto escolhida para ilustrar o livro foi a que mostra refugiados haitianos em uma escola na cidade de Assis Brasil na tríplice; Brasil, Peru e Bolívia no interior do Acre.

Conheça o fotógrafo

Nasceu em Rio Branco no Sul da Amazônia. Começou no jornal A Semana, atuou em outros importantes jornais do Norte do Brasil, A Gazeta, O Estado Acre, O Rio Branco e A Crítica (AM). Vencedor do Prêmio de Jornalismo José Chalub Leite 2006, MPE/AC de jornalismo 2012, Embratel/Regional por equipe 2012. está no livro O melhor do fotojornalismo brasileiro por três anos. 2013, 2015 e 2021. Reconhecimento no HPA 2013/China na categoria Tradições e Ritos. Já colaborou com as agências Reuters AFPTV, WWF/Brasil, revista Veja, UOL, Estadão, Folha de São Paulo e Folhapress.

O livro está a venda no site da Editora Europa.

