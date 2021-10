Friagem e possibilidade de chuva fraca deixa o tempo ameno em todo o Acre neste domingo, prevê Sipam

De acordo com a previsão da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, Sipam, o domingo (17) será de tempo fechado em todo o Acre por conta da frente fria que passa pelo estado.

A previsão para este dia é de céu nublado a encoberto em todo o estado, com poucas aberturas de sol. Na capital, no leste e no Vale do Acre, há possibilidade de chuva fraca a qualquer hora do dia. Nas demais regiões do estado também há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, mas com maior intensidade.

A chuva e a presença da friagem ajudarão a deixar o tempo ameno em todo o Acre neste domingo.