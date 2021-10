Friale anuncia chegada de ‘friozinho polar’ acompanhado de chuvas intensas com temporais

Nesta terça-feira (5), o pesquisador acreano Davi Friale afirma que as temperaturas devem cair no Acre. Em seu site, O Tempo Aqui, o Friale informa que o tempo deve ficar instável no estado. “Uma onda de frio polar chega ao Acre nesta terça-feira (5) deixando o tempo extremamente instável, com muitas nuvens e chuvas a qualquer momento. Não haverá friagem nem frio intenso, mas a temperatura diurna cairá sensivelmente e o calor dará uma pequena trégua nos próximos dois dias”, afirma.

De acordo com ele, o alerta fica por conta dos temporais. “No entanto, o avanço desta frente fria, mesmo fraca, provoca temporais, já a partir desta segunda-feira, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda pontual de granizo, mas será na terça-feira que as chuvas ocorrerão intensamente, desde as primeiras horas do dia, no Acre, principalmente nas regiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira. A partir da tarde desta terça-feira, as chuvas serão mais intensas no centro do estado e no vale do Juruá, com alta probabilidade de temporais”, completa.

Friale afirma que, em alguns pontos, as rajadas de vento poderão superar 70km/h e estarão soprando da direção sudeste, com variações de leste e do sul. “As maiores temperaturas, nesta terça-feira, deverão ficar abaixo de 26ºC, em Rio Branco, Brasileia e áreas próximas. Já, as mínimas, que, geralmente, são registradas ao amanhecer, não sofrerão queda significativa, devendo oscilar entre 18 e 20ºC nestas mesmas cidades acreanas”, explica.

Além do Acre, Rondônia, parte de Mato Grosso, sul do Amazonas, planícies da Bolívia e região de selva do Peru também devem sentir mudanças no tempo.