Friale diz que temperaturas podem chegar a 18ºC, manifesto, vacina contra Covid-19 e mais destaques do ContilNet

Com baixa procura, Coronavac será aplicada em um único local em Rio Branco; saiba qual

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) decidiu centralizar a vacinação contra a Covid-19 com o imunizante Coronavac na Policlínica Barral y Barral, localizada no bairro Tangará, em Rio Branco. VEJA.

Com barricada, moradores do Joafra, em Rio Branco, fecham ruas para cobrar melhorias: “Não são eles que moram na lama”

Em prol de chamar atenção das autoridades, moradores do bairro Joafra fecharam a rua Alberto Torres, próximo ao Centro Universitário Unimeta, em protesto às condições de trafegabilidade das ruas da região. VEJA.

Friale dá detalhes sobre frio polar e revela que temperaturas podem chegar a 18ºC em cidade do Acre

A terça-feira (5) começou sem sol na maioria das cidades do Acre. De acordo com o pesquisador Davi Friale, o motivo é uma onda de frio polar que passa pelo estado e que muda as temperaturas. De acordo com Friale, em algumas áreas, pode chover forte, com temporais. VEJA.

Anunciando nova malha de verão, Azul Linhas Aéreas conecta todas as capitais brasileiras, com exceção de Rio Branco

A Azul Linhas Aéreas e o governador Paulo Câmara (PSB-PE) anunciaram, na segunda-feira (04), uma nova malha de voos da Azul – anunciada como a maior em Pernambuco e região Nordeste já consolidada para a alta temporada de verão. VEJA.

Gladson cria grupo para discutir enfrentamento de déficit financeiro do Regime de Previdência

Nesta terça-feira (05), o governador do Acre Gladson Cameli instituiu, no Diário Oficial, um Grupo de Trabalho que visa discutir propostas, elaboração e acompanhamento da implantação de ações para enfrentar os problemas em torno do déficit financeiro do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). VEJA.