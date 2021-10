Friale prevê possibilidade de temporais no AC nesta sexta: ‘Chove forte e temperaturas baixam’

“Tempo quente, mas ventilado, com sol, nuvens e chuvas passageiras e pontuais, vai predominar no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, na Bolívia (planícies) e no Peru (região de selva). Em algumas áreas, pode chover forte, com temporais”. A previsão é de Davi Friale.

De acordo com o pesquisador, as regiões leste e sul do estado possuem mais chances de apresentar ventos com velocidade maior. “Leste e sul do estado: o tempo quente, porém, ventilado, com chuvas passageiras e pontuais, vai predominar. Em algumas áreas, pode chover forte, com temporais. Os ventos sopram, entre fracos e moderados, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste”, diz.

As demais regiões apresentam previsão moderada. “Centro e oeste acreano: tempo quente e abafado, com chuvas passageiras e pontuais, vai predominar. Pode chover forte, com temporais, em algumas áreas. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de nordeste e de noroeste”.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC.