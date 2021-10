Fugitivo se esconde em armário, mas é preso após deixar pés descobertos

A polícia inglesa encontrou um fugitivo escondido debaixo de um cobertor, mas com os pés à mostra. O caso ocorreu ontem e, segundo informações do The Mirror, o suspeito tem 36 anos e cometeu uma série de roubos em Swadlincote, Derbyshire.

A imagem dos pés descobertos foi compartilhada no Facebook da polícia local. “Se corremos para prendê-lo, não olharíamos no armário? Não o reconheceríamos se escondendo sob um cobertor?”, brinca a postagem.

De acordo com a companhia, apesar de terem sido informados de que o procurado não estava no endereço, os policiais decidiram entrar na casa e se depararam com a cena ao abrir um dos armários. “Seus pés grandes o denunciaram”, informa o departamento.

O sargento Nizzer declarou que “se alguém fugir da polícia de Swadlincote só irá para a prisão mais cansado. E neste caso, o rapaz tinha seu cobertor próprio para dormir na cela”.

A cena repercutiu nas redes sociais. “Brilhante. Por que todos os criminosos não fazem isso?”, brincou um internauta. “Brincando de esconde-esconde com a polícia. E os vencedores foram os policiais”, escreveu outro. “Um verdadeiro gênio do crime. Graças a Deus, a maioria dos criminosos é estúpida desse jeito”, finalizou um terceiro.