Funai abre seleção para contratar temporariamente 776 pessoas

As vagas ficarão distribuídas em três funções no órgão: agente de proteção etnoambiental (605 vagas), chefe dos agentes de proteção etnoambiental (121) e supervisor dos agentes de proteção etnoambiental (50).

São 776 vagas para oito estados: Roraima (RR), Acre (AC), Mato Grosso (MT), Pará (PA), Maranhão (MA), Goiás (GO), Amazonas (AM), Rondônia (RO) e três níveis: curso superior com salários de R$ 4,4 mil, ensino médio (R$ 1,65 mil) e sem exigência (R$ 1,1 mil).

