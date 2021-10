Fundhacre reforça atendimento voltado para atenção à saúde do trabalhador

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Nastt), vem promovendo ações de cuidado e atenção com os servidores da unidade hospitalar.

Atualmente, possui com uma sala de atendimento clínico-médico que conta com várias especialidades baseadas nas necessidades dos funcionários, cujo objetivo é uma atenção voltada para a saúde do trabalhador, para que assim possa levar os serviços com alta qualidade e acolher os que mais precisam.

“Hoje é um dia muito importante, é o dia daqueles que atendem a nossa população, o servidor público. E com a nova gestão que estamos vivenciando, vemos uma atenção especial de cuidar de quem cuida, com um serviço voltado para os servidores da unidade, desde ao atendimento físico quanto ao cuidado mental”, disse a coordenadora-geral do ambulatório da Fundhacre, Rozangela Faria.

A atenção à saúde do trabalhador é caracterizada por um conjunto de ações que abrangem a prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação.

“São profissionais que se dedicam e merecem de fato todo o acolhimento, e precisam estar bem para atender a população, procuramos cada vez mais melhorar o ambiente de trabalho, proporcionando bem-estar e qualidade de vida aos nossos servidores”, enfatizou João Paulo Silva, presidente da Fundhacre.

Os atendimentos funcionam de segunda a sexta, das 7h às 17h e contam com especialidades em psiquiatria, clínico geral, serviços laboratoriais, serviços voltados para ultrassonografia, além de campanhas nas quais são promovidas ações integradas de acordo com a temática.

“Nossos servidores são importantes, são joias preciosas, que precisamos cuidar com muito amor, além serem peças importantes no cuidado de nossa população que também merece atendimento de qualidade e humanizado”, encerrou Rosângela.

Sala do Servidor

A técnica em enfermagem, Adna Maria dos Santos Lopes, servidora da Fundhacre há trinta anos, que hoje atua no setor de Vigilância Epidemiológica, destaca que a nova gestão enche os funcionários de esperança, fé e muita alegria.

“Me sinto muito bem acolhida por essa nova gestão, por estar com esse programa para cuidar de quem cuida, hoje tem um olhar diferenciado, temos o Nastt com as expectativas boas, uma gestão que vem homenageando e reconhecendo o trabalho dos servidores, além do trato diferenciado, a nova estrutura, são várias mudanças positivas”, disse.

Suely Pinheiro Braga da Silva, servidora da Fundhacre há três meses, trabalha na recepção no atendimento ao público. “Posso dizer que em pouco tempo que estou na aqui, estou sendo muito bem acolhida, inclusive precisei dos atendimentos da Sala do Servidor. Aqui a assistência fica a nossa disposição durante todo o dia, o sentimento é de gratidão”, frisou.