Galo completa a trinca de acreanos eliminados na Copa Verde 2021

O Galo Carijó é o terceiro clube acreano eliminado nas oitavas de final da Copa Verde 2021. Nesta quinta-feira (21), na Arena da Floresta, o time celeste caiu para o Aquidauanense-MS, após empate no tempo normal por 1 a 1 e derrota nas cobranças de penalidades por 5 a 4.

Como fica

Com a classificação assegurada, o Aquidauanense-MS terá como adversário na próxima fase da Copa Verde 2021 a equipe do Vila Nova-GO. Por outro lado, a equipe do Galo Carijó inicia um período de longas férias e retorna a campo somente na próxima temporada para a disputa do Campeonato Acreano 2022.

Resumo do jogo

Na busca de avançar na Copa Verde, o Atlético Acreano começou a partida pressionando o time sul-mato-grossense. O atacante Erick, aos 11 minutos, avançou e arriscou o chute de fora da área. A bola viajou e ganhou a rede do goleiro Elias.

Bem melhor na partida contra um adversário retraído e cheio de jogadores da base, o Galo Carijó tinha o controle da partida, mas era muito burocrático na última bola.

Nos acréscimos, aos 47 minutos, o time visitante chegou com o atacante Alex Índio. O jogador da equipe sul-mato-grossense avançou e soltou o pé da entrada da área. A bola quicou no gramado e enganou o goleiro celeste Tião. Tudo igual na Arena da Floresta.

Pontaria falha

Na etapa complementar as duas equipes criaram algumas oportunidades de gols, principalmente o Galo Carijó, mas a pontaria dos jogadores celestes deixou a desejar e o confronto terminou com igualdade no placar e a decisão da vaga foi para as cobranças de penalidades.

Cobrança de pênaltis

Nas cobranças de penalidades, o time visitante converteu todas as cobranças da primeira série de cinco. Já o time celeste desperdiçou uma cobrança com o seu capitão Diego Costa, suficiente para a vaga cair no colo do Aquidauanense-MS.