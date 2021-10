Galvez encara o Remo pelas oitavas da Copa Verde 2021

Com um elenco mais encorpado, após estreia com vitória nas penalidades diante do Ypiranga-AP, em jogo válido pela primeira fase da Copa Verde 2021, o Galvez encara na noite desta terça-feira (19), no estádio Baenão, na cidade de Belém do Pará, o Clube do Remo, às 20h30 (de Brasília).

Conforme as autoridades sanitárias, o estádio terá capacidade de público liberada para 50%, mas os presentes precisam apresentar a carteira de vacinação ou Conecte o SUS com a comprovação de 2 (duas) doses de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, ou 1 (uma) dose de Janssen.

O confronto será em jogo único e válido pelas oitavas de final da competição. O classificado do duelo terá como adversário na próxima fase do torneio o vencedor do compromisso entre Manaus-AM e Porto Velho-RO. Um empate no tempo normal leva a decisão da vaga para as cobranças de penalidades.

No Imperador Galvez, o técnico imperialista Elias Alves ganha para o compromisso diante do Clube do Remo nove novas opções. O lateral esquerdo João Carlos, os atacantes Chumbinho e Davi, ambos ex-São Francisco, e o goleiro Marcão, ex-Humaitá, estão entre os reforços. Veja os relacionados para a partida: Edivandro e Marcão (goleiros); Barone e João Carlos (laterais); Bruno Costa, Júnior Negão e Ítalo (zagueiros); Marcílio, Lucas Malta, Gui, João Vitor, Geovani Silva, Matheus Marques, Alysson, Júlio e Weverton (meias); e Davi, Chumbinho e Felipe (atacantes).

Clube do Remo não vence há quatro partidas

Sem ainda conquistar uma Copa Verde, o Clube do Remo começa sua jornada no torneio desta temporada nesta terça-feira (19) contra o Galvez. O time azulino deverá jogar com um time alternativo, uma mescla entre reservas e atletas da base. Os volantes Pingo e Anderson Uchôa estão fora do jogo contra o Imperador. Os dois atletas estão entregues ao departamento médico.

O Leão paraense não vence há quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B e retorna a campo após o revés para o Brusque por 3 a 1, ocorrido no último final de semana, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

Com pouco mais de um mês de casa na equipe paraense, o atacante acreano Neto Pessôa pode ser uma das opções do técnico Felipe Conceição para encarar o seu ex-clube, o Galvez.