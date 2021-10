Gasolina, diesel e gás têm nova alta, segundo a ANP

Segundo a agência, o preço médio do litro de gasolina subiu 0,61% nas duas últimas semanas, passando de R$ 6,321 para R$ 6,36. No acumulado em um ano, o aumento é de 41,96%. Em alguns estados como Rio Grande do Sul (R$ 7,469) e Rio de Janeiro (R$ 7,399), o preço ultrapassou R$7 por litro.

O preço do diesel passou de R$ 4,976 para R$ 4,983 e acumula alta anual de 38,18% na bomba.

Já o gás (GLP de 13 quilos) chegou a R$ 101,96, uma alta de 1,51% em relação à semana passada, quando registrava R$ 100,44. No ano, o avanço chega a 36,4%. No Rio Grande do Sul, Rondônia e Mato Grosso, o gás de cozinha chega a R$ 135 reais.

Nesta semana, transportadores de combustíveis de seis estados fizeram uma paralisação na quinta-feira (21/10). Com o ato, eles reivindicaram a redução dos preços do diesel, gás de cozinha, da gasolina e de outros derivados do petróleo. No mesmo dia, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), cobrou uma maior participação da Petrobras nas discussões sobre alternativas para conter o crescimento vertiginoso no valor dos combustíveis no país.