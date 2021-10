A foto do dia é um registro de um gavião-real no Parque Chico Mendes, feito pelo jornalista Altino Machado.

“É conhecido também como gavião-de-penacho, guiraçu (uirá, guirá = ave, açu = grande), harpia e uiraçu. Embora não seja a maior das aves predadoras do planeta, é tida como a mais forte. Possui bico potente e suas garras são maiores que as do urso pardo americano, suas pernas têm a grossura de um punho de um homem adulto”, escreveu Machado.