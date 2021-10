Geisy Arruda estreia no OnlyFans para “enlouquecer homens”. Veja fotos

Aos 32 anos, Geisy Arruda é mais uma famosa que resolveu criar um perfil na plataforma adulta OnlyFans após inúmeros pedidos dos fãs. A estreia está marcada para esta terça-feira (19/10), já com mais de 60 conteúdos produzidos previamente. “Vou trabalhar com o imaginário e com a sexualidade das pessoas”, revela a escritora.

Geisy já tinha uma conta na plataforma mas não publicava conteúdos. Mesmo assim, tinha assinantes e ganhou dinheiro. “Abri uma conta e fiquei offline. Estava amadurecendo a ideia, quando comecei a ver as pessoas assinando meu Only. Mesmo sem conteúdo, já tinham 300 dólares na minha conta. Não imaginava o quanto queriam ver minha nudez e o quão ela era valiosa. Foi impossível resistir”, revela Geisy, que já tinha assinante com plano de três meses ativo, mesmo sem ter acesso a conteúdos. Confira as fotos exclusivas enviadas à coluna LeoDias:

Em São Paulo, a bela realizou três ensaios temáticos em locações diferentes. Eles têm nudez total, fantasias eróticas e abordagem de fetiche. “É uma sensação divertida, como posar nua toda semana. Quero enlouquecer homens e mulheres, usar meu conhecimento como escritora, minhas histórias, meus relatos para o mercado do Only”, diz Geisy, que já tem três livros de contos eróticos lançados no mercado.

No Instagram, Geisy costuma causar euforia entre os seus quatro milhões de seguidores quando posta fotos bastante sensuais usando apenas lingeries. Ela deixa muito marmanjo babando ao exibir o corpão de tirar o fôlego.

“Parece que foi desenhada pelo Donatello de tão perfeita, viu? Parabéns! Que Deus abençoe sempre seu brilho especial”, escreveu um seguidor. “Que mulher belíssima, muito gata”, disse outro. “Maravilhosa, minha musa. É uma tentação para meus olhos”, declarou outro fã.

VEJA AS FOTOS: