Gesto de amor: adolescente de 16 anos doa cabelo para pessoas em tratamento contra o câncer

“Fazer o bem sem olhar a quem” foi a frase que a jovem Iana Vitória, de 16 anos, usou para dizer que espera que outros jovens e adultos possam abraçar esta causa. Há alguns anos, Iana, que é natural do município de Sena Madureira, decidiu cortar os cabelos para fazer doação a pessoas que perderam os cabelos durante o tratamento contra o câncer, e desde então não deixou de realizar esta ação.

“O motivo pelo qual faço isso? Acredito que nem eu saiba responder, essa atitude já faz parte de mim, é algo natural, saber que fazendo isso eu estou ajudando e fazendo outras pessoas felizes não tem preço”, afirma Iana Vitória ao ContilNet.

Além disso, a jovem usa o significado da palavra ajuda para explicar o que faz. “Se você ‘jogar’ no Google o significado de ‘ajudar’ é o mesmo que ‘auxiliar (a si mesmo ou mutuamente), dar sua contribuição’ e é isso que eu escolho fazer, porque eu sei que eu posso ajudar e mudar o dia ou a vida de alguém”, explica.

No Acre, o Hospital do Câncer (Unacon) realiza campanha de doação de cabelo para produção de perucas há alguns anos, com objetivo de fortalecer a autoestima de pacientes que perdem cabelo por conta do tratamento da doença. As doações são gratuitas, mas há uma única regra para doação: os cabelos doados devem ter, no mínimo, 30 cm.