Gil do Vigor revela que exibiu briga com Pocah durante aula nos Estados Unidos

Morando nos Estados Unidos para realizar seu PhD em Economia, Gil do Vigor também tem feito aulas de inglês por lá. E foi justamente em uma classe dessas que o famoso exibiu a treta que teve com Pocah durante o BBB 2021.

Para quem não lembra, durante o reality, o economista e a funkeira tiveram uma discussão. No calor do momento, o pernambucano chamou a artista de “basculho”, cujo significado é “resto de alguma coisa”.

Nos Stories, o ex-brother contou: “Estou fazendo curso de inglês e na aula era para falar algumas expressões do seu país, do seu idioma, que não era conhecida de alguma forma, que não faça sentido mesmo no seu idioma. Aí eu falei: ‘Não vim do lixo para perder para basculho’. Traduzi em inglês e ensinei para todo mundo em inglês. Eles adoraram”.

Na sequência, Gil do Vigor revelou: “Ainda mostrei o vídeo meu e da Pocah. Agora ela está famosa lá no meu curso de inglês“.

Vale lembrar que o polêmico ex-BBB foi eleito como uma das 100 pessoas mais influentes de descendência africana do mundo. Nas redes sociais, o famoso se emocionou com a notícia:

“Meu Deus, que honra! Estou muito emocionado e profundamente agradecido! Fui nomeado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo abaixo de 40 anos pelo Mipad (Most Influential People of African Descent)”.

“Ter esse tipo de reconhecimento pela Mipad significa muito pra mim e pro meu povo. É um passo enorme para nossa representação, pois é o prêmio de maior reconhecimento da ONU ao povo preto”, prosseguiu o famoso.

“Eu não tenho nem palavras para expressar como eu me sinto nesse momento. Eu tô muito feliz, muito grato, muito tudo! Meu coração está transbordando!! Espero humildemente fazer valer a pena todo esse reconhecimento incrível. Esse prêmio é nosso!”, completou.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Você merece demais“, disse uma fã. “É sobre isso. Você arrasa“, escreveu outra. “Meu Deus. Que maravilhoso”, admirou internauta.