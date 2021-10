Gladson cria grupo para discutir enfrentamento de déficit financeiro do Regime de Previdência

Nesta terça-feira (05), o governador do Acre Gladson Cameli instituiu, no Diário Oficial, um Grupo de Trabalho que visa discutir propostas, elaboração e acompanhamento da implantação de ações para enfrentar os problemas em torno do déficit financeiro do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

O grupo conta com representantes das Secretarias da Casa Civil, de Planejamento e Gestão, da Fazenda, da Procuradoria Geral do Acre e do Instituto de Previdência que realizarão estudos acerca da viabilidade orçamentária e financeira para “definir planos de amortização, inclusive dos impactos nos limites de gastos impostos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000”.

Além disto, eles também serão responsáveis por elaborar propostas que possam solucionar ou minorar o déficit financeiro do Regime, bem como buscar outras ações que venham a equacionar o déficit financeiro e autarial do RPPS.