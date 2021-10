O governador Gladson Cameli oficializou a exoneração da agora ex-secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique.

O decreto com a saída à pedido de Sinhasique do cargo foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (25).

Eliane que já foi vereadora e deputada estadual, assumiu a pasta em janeiro de 2019.

Também nesta segunda, o Governo nomeou o novo secretário, Jhon Douglas da Costa Silva, indicado da senadora Mailza Gomes.