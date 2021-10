Gladson revela ao ContilNet que pode ter sido alvo de criminosos que invadiram casa de ex-prefeito no Acre

Em entrevista exclusiva ao ContilNet,nesta sexta-feira (29), o governador Gladson Cameli disse que pode ter sido alvo dos sequestradores que invadiram a casa do ex-prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbay, na última quarta-feira (27).

A polícia estuda essa possibilidade porque o chefe do executivo dormiu na casa do ex-gestor dois dias antes do ocorrido. Os criminosos informaram que queriam pegar um autoridade do Estado, durante a invasão.

“Eu acredito que posso sim ter sido alvo deles”, argumentou Cameli. “Eu não fui informado de nada ainda a respeito das investigações, mas a polícia está cuidando disso”, continuou.

Um grupo de aproximadamente 8 homens entrou na casa do prefeito e roubou a quantia de R$ 8 mil. Antes disso, Barbary foi rendido e levado até às margens do Rio Juruá, onde foi libertado, em seguida. Outro empresário da cidade também teve a casa invadida. Da última, os sequestradores levaram R$ 15 mil.

Gladson disse que mandou reforçar sua equipe de segurança após o ocorrido.

“Cuidei de reforçar minha equipe depois disso. A bandidagem é absurda”, concluiu o governador.