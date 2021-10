Globo perde os direitos de transmissão digital da Copa do Mundo 2022

Após uma longa e turbulenta batalha judicial contra a Fifa, o Grupo Globo renunciou à exclusividade dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2022.

A briga na justiça era referente à redução do valor das parcelas do acordo para transmissão do campeonato mundial pela TV. Agora a Fifa dispõe de pacotes para transmissão digital do mundial pela primeira vez e empresas como Google (YouTube), Facebook e TikTok estudam a possibilidade de fecharem um acordo, segundo publicação do jornal Folha de S. Paulo.

O pacote oferecido pela Fifa é avaliado em US$ 8 milhões (R$ 43 milhões) e permite ao patrocinador explorar a publicidade nos estádios durante a transmissão dos 64 jogos do Mundial.

A Globo ainda irá transmitir os jogos pelo seu canal aberto e pelo SporTV, mas não tem mais nenhum direito sobre as transmissões em plataformas digitais.

A emissora carioca transmite com exclusividade a Copa do Mundo em todos os seus canais desde 1970, mas segundo o jornal, apelou à justiça para não ter que pagar imediatamente o valor de Us$90 milhões alegando a crise causada pela pandemia como justificativa. Desde o ano passado, a Globo vem passando por uma onda de demissões e perdas de contratos importantes como Fórmula 1 e Copa Libertadores.