Globo toma decisão polêmica sobre o BBB22 nas redes sociais

A Globo decidiu tomar uma decisão importante a respeito do BBB 22. A nova temporada do reality show de maior sucesso do país estreia no dia 17 de janeiro e a emissora quer evitar que episódios como os que aconteceram com Karol Conká e Lucas Penteado se repitam.

O canal tem medo de mais uma onda do ódio virtual visto contra a rapper durante a última edição. Karol tem o recorde de rejeição do programa e ela e sua família chegaram a receber ameaças de morte na web por conta de suas polêmicas na casa.

