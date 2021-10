Gonzaga agradece Gladson por entrega do aeródromo de Porto Walter e inauguração da usina solar fotovoltaica na Vila Restauração

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, acompanhou o governador Gladson Cameli e duas agendas de inaugurações no Vale do Juruá na segunda-feira (25) e terça-feira (26).

A primeira agenda foi a entrega das obras de restauração do aeródromo de Porto Walter. O deputado agradeceu ao governador pela obra e lembrou da importância do aeródromo para os moradores da região.

“Este é um momento muito importante pra Porto Walter, pois se trata de um sonho que está sendo realizado. O mais importante que é uma realidade e não uma promessa. Quero agradecer ao governador Gladson e ao diretor do Deracre, Petrônio, por essa obra tão fundamental”, disse Gonzaga.

Já na terça-feira, Gonzaga participou da inauguração da usina solar fotovoltaica, instalada na Vila Restauração, na Reserva Extrativista do Alto Juruá, que atenderá 200 famílias.

“Esse é um trabalho que envolve sustentabilidade, respeito à população e preservação do meio ambiente. Parabéns a todos os trabalhadores, no nome do presidente José Adriano, pelo empenho e compromisso para mudar a vida dessas famílias. E ressalvo ainda, que a comunidade da Vila Restauração foi escolhida para receber a primeira antena 4G da TIM na região, em parceria com a Energisa”.