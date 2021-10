Governador do AM nega que afastamento de delegados tenha relação com investigação de casal suspeito de crime passional

O governador Wilson Lima disse, nesta sexta-feira (22), que a mudança dos delegados titulares da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi um procedimento comum da Delegacia Geral, que tem autonomia para mover equipes. Segundo ele, o afastamento dos delegados não tem relação com o andamento das investigações do crime envolvendo o casal dono do grupo Vitória Supermercados.