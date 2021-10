Governo brasileiro se articula para comprar pílula contra Covid da Merck

Chamada de molnupiravir, a pílula oral reduziu os riscos de internações ou morte pela doença em cerca de 50% durante os estudos da fase 3, conforme anúncio feito pela empresa na última sexta-feira (1º/10).

A articulação para compra e inclusão do medicamento no SUS tem sido feita por integrantes do Palácio do Planalto e do Ministério da Saúde, que monitoram há algum tempo os testes do comprimido.