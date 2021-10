Governo contrata médica para atendimento quinzenal em Porto Walter

Para assegurar atendimento médico às comunidades de Porto Walter, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), contratou uma médica que inicia as atividades a partir desta quinta-feira, 7, por um período de 15 dias corridos, sendo que o médico que já reside na cidade atenderá nos outros dias, completando assim o ciclo mensal.

A coordenadora regional de saúde do Juruá, Tarauacá e Envira Catiana Rodrigues da Silva esclarece que a contratação desses profissionais é uma dificuldade em todos os municípios, principalmente em localidades de difícil acesso por conta do isolamento.

“O governo centra todos os esforços para não deixar a população desassistida e a Sesacre se coloca à disposição para esclarecimentos, prezando sempre pela veracidade e responsabilidade da informação”, acrescenta Catiana Rodrigues.

Um exemplo da complexidade que representa garantir assistência em saúde para as populações dos municípios isolados, é necessidade do transporte de vacinas e medicamentos para Porto Walter ser feito pela equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado. Na quarta-feira, 6, diversos suprimentos foram encaminhados ao município. Já nesta quinta, os pilotos realizaram nova operação para transportar a médica que vai atender os pacientes pelos próximos 15 dias.