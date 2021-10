Governo do Acre conclui reforma em mais duas escolas da zona rural de Sena

O Governo do Acre, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação, concluiu recentemente o trabalho de revitalização em mais duas escolas localizadas na zona rural de Sena Madureira, precisamente no seringal Oriente, rio Macauã. As unidades Leonília Vitoriano e José da Costa Sobrinho se encontravam bastante deterioradas.

De acordo com o professor Beto, coordenador de manutenção da SEE, em Sena Madureira, o objetivo do Governo é ofertar melhores condições aos professores, alunos e a comunidade em geral.

“Graças a Deus e à determinação do Governador Gladson Cameli, conseguimos terminar mais duas reformas. Os espaços, de agora em diante, estão mais apropriados para o processo de ensino-aprendizagem. Fica o nosso agradecimento também á secretária Socorro Neri, à nossa coordenadora local, Irlane Diniz, e ao deputado Gehlen Diniz pelo apoio. Quem ganha, com isso, é a comunidade”, frisou.

As ações nesse sentido não param. Na próxima semana, mais duas escolas receberão intervenções: Santa Terezinha e Liberdade II, ambas no rio Macauã.

Além da zona rural, as Escolas da zona urbana também estão recebendo melhoramento.