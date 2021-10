Governo do Acre cria sala de situação para monitorar doença diarreica

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), criou uma sala de situação para monitorar os casos de doença diarreica, tendo em vista o expressivo aumento nas ocorrências da afecção. Desde o início da semana, uma equipe da Sesacre encontra-se na regional do Juruá para realizar assessoria técnica nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

“Várias ações de Vigilância em Saúde, Atenção Básica e Primária, Assistência médica e laboratorial vêm sendo realizadas nas últimas dez semanas epidemiológicas e no dia 28 de setembro implantamos a Sala de Situação em nível estadual, visando ter uma resposta mais rápida sobre as notificações se ações a serem realizadas”, explicou a chefe do Chefe do Núcleo de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar, Débora dos Santos.

A sala é composta por representantes do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), Núcleo de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar, Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, Vigilância em Saúde e suas Vigilâncias específicas (ambiental, epidemiológica, sanitária), Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, Vigiagua, Atenção Primária, Saúde das Prioritárias – Indígena, Saúde da Mulher e Saúde da Criança.

O Estado do Acre está em com as notificações acima do limite superior desde a Semana Epidemiológica (SE) 32. O estado de um modo geral conseguiu sair da situação de Alerta Máximo na SE 38, sendo que o Ministério da Saúde ativou a Sala de Situação no dia 9 de setembro para acompanhamento dos casos de diarreia e ações realizadas no enfrentamento do surto.

Confira o último Alerta Epidemiológico:

6 Alerta Epidemiológico DDA 2021