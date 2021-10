Governo do Acre entrega obra no Ramal Mário Lobão, em Sena Madureira

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), realizou serviços de melhoramento no Ramal Mário Lobão, em Sena Madureira. Com extensão de 4km, a estrada vicinal facilita o acesso dos moradores do trecho da BR-364 aos bairros São Francisco e Niterói, localizados no Segundo Distrito do município. Cerca de 46 mil pessoas serão beneficiadas, a obra foi entregue no dia 1 de Outubro.

Para realização da obra, foram investidos, por meio de recursos próprios, cerca de R$ 1,3 milhão, na execução de serviços de melhoramento, recuperação e aplicação de microrrevestimento, com objetivo de propiciar mobilidade aos comunitários e gerar desenvolvimento à região.

Petronio Antunes, presidente do Deracre, enfatiza que a obra garante melhores condições de trafegabilidade aos moradores, bem como facilita o escoamento da produção agrícola, “O governo do Acre e o Deracre se dedicaram a essa estrada, estamos finalizando e queremos que os produtores rurais consigam escoar seus produtos para os mercados municipais”, afirmou.

Fotos: Assessoria