Governo do Acre entrega óculos de grau de graça para estudantes da rede pública

Exatos 4.430 óculos de grau, um investimento de mais de R$ 700 mil do Programa Olhar Digital, do Governo do Estado através da Secretaria de Educação, serão distribuídos gratuitamente para estudantes da rede pública de ensino. Pregão Eletrônico para aquisição dos óculos restabelece a retomada do programa criado pelo governador Gladson Cameli, em 2019.

De acordo com o governador, o Programa visa garantir consultas oftalmológicas e distribuição de óculos de grau, gratuitamente, para alunos com deficiência visual, a fim e que eles possam acompanhar o aprendizado com conforto e qualidade de vida.

O pregão foi realizado pela Secretaria Adjunta de Licitações (Selic), que compõe a estrutura da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), viabilizando a aquisição dos óculos de grau. A Divisão de Assistência Estudantil e Saúde, o Olhar Digital estava na fase de triagem e consultas quando a pandemia do coronavírus começou, em março de 2020.

Com a paralisação do programa, as receitas perderam o prazo de validade e por isso o trabalho vai recomeçar do zero. “Nós estávamos no aguardo da realização dessa licitação pra retomar as ações do Programa. “Graças ao trabalho célere da Selic poderemos recomeçar”, ressaltou a chefe do setor, Silvana Aires.

Além de garantir a plena realização do processo e promover o sucesso do Programa, a Selic conseguiu gerar uma economia de, aproximadamente, R$ 350 mil aos cofres públicos. “Em uma das fases do processo, o órgão nos envia uma estimativa de preços, e no momento do Pregão, nós fazemos a negociação dos lances junto às empresas participantes. Prezamos por conseguir aliar qualidade e preço justo”, explicou o pregoeiro responsável pelo processo, Fabiano Oliveira.

O secretário Epitácio de Alencar e Silva Neto explica que programas como esse são prioridade na gestão do governador Gladson. “O governador sempre nos pede celeridade e dedicação na realização de todos os processos licitatórios, uma vez que o fim deles é prestar serviços e atendimentos à população acreana. Fizemos a nossa programação de trabalho na área da educação, voltada à volta as aulas, e sabíamos o quanto a aquisição desses óculos é importante para os estudantes do nosso estado. Trabalhamos imbuídos da vontade de servir ao povo com responsabilidade e respeito”, disse.