Governo entrega primeiro caminhão caçamba para Sena Madureira

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), entregou o primeiro de dois caminhões caçamba para auxiliar no trabalho de limpeza da cidade de Sena Madureira, no interior do Acre.

O veículo será utilizado no recolhimento do lixo branco, entulhos e outras demandas da cidade. É mais uma promessa cumprida pelo governador Gladson Cameli com os moradores da cidade solicitada por meio do Deracre e em parceria com a prefeitura de Sena Madureira.

“O governador se prontificou em mandar esses dois veículos para melhorar a coleta de lixo na cidade, é um pedido da população e da prefeitura que vai ajudar em outras demandas e nesta quinta entregamos”, afirmou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, ressaltou a importância dessa parceria. “Quero agradecer ao governador Gladson Cameli e ao presidente do Deracre pela boa vontade em trabalhar em conjunto com a nossa gestão pelo bem dos moradores”, disse o prefeito.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo Acre.