Governo entrega revitalização do Aeródromo de Porto Walter nesta segunda

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), entrega nesta segunda-feira, 25, as obras de revitalização do aeródromo de Porto Walter. Foram realizadas melhorias na trafegabilidade, logística, mobilidade e bem-estar na região. Foram investidos cerca de R$ 4.036.961,58 em serviços de adequação da cerca da pista de pouso do aeródromo, sinalização horizontal, com aplicação de micro revestimento asfáltico e fornecimento de agregados.

Com a revitalização do aeródromo, as atividades de pousos e decolagens durante o dia passam a beneficiar cerca de 40 mil pessoas.

“O governador Gladson Cameli se comprometeu em entregar o quanto antes essa obra e estamos aqui presentes garantindo e cumprindo o sonho dos munícipes, que agora vão poder se deslocar para outros lugares”, diz o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Para o diretor de Portos e Aeroportos, Sócrates Guimarães, “essa obra vai melhorar a vida da população de porto Walter que há muito tempo estava isolada porque não tinha como aterrissar. E agora, com o governo Gladson e com o trabalho do Petrônio, a qualidade de vida da população vai melhorar”.

Por anos a pista de pouso não recebia manutenção estruturante e vinha tendo apenas serviços de tapa-buracos. O governo Gladson apresentou um plano de recuperação para a pista e foram realizadas as correções necessárias para a volta das operações diurnas que recebeu a liberação, por parte da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para utilização do aeródromo de Porto Walter, no interior.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União, nº 6060, do dia 5 de outubro deste ano. O aeródromo havia sido interditado em 2019, por determinação da Anac, por não oferecer segurança a passageiros e aeronaves.

Entrega Títulos de Cidadania Honorária ao Diretor de Portos e Aeroportos do Deracre

Na ocasião, a prefeitura de Porto Walter realiza solenidade de outorga de título de Cidadania Honorária ao diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães que prestou serviços relevantes à população do município. Devido a pandemia da COVID-19, os voos para cidade ficaram com restrição do número de pessoas, sendo destinada a pista de pouso apenas para serviços emergenciais, como envio de passageiros adoentados e que necessitavam realizar tratamento fora do município. Mais do que prestar uma homenagem, a solenidade de outorga do Título de Cidadão Honorário ao servidor significa prestigiar e reconhecer o trabalho do governo de Gladson Cameli, por meio do Deracre, que tem garantido serviços essenciais ao município, contribuindo com desenvolvimento na promoção da qualidade de vida.

Visita técnica ao aeródromo de Marechal Thaumaturgo

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realiza visita técnica nesta segunda-feira,25, ao aeródromo de Marechal Thaumaturgo. O órgão aguarda a publicação da portaria no Diário Oficial da União (DOU) para liberação da licença, por parte da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para entrega das obras de revitalização do aeródromo. Foram investidos cerca de R$ 2.270.764,85 em serviços de adequação de cerca da pista de pouso do aeródromo, sinalização horizontal, com aplicação de micro revestimento asfáltico e fornecimento de agregados. Com a revitalização do aeródromo as atividades de pousos e decolagens durante o dia e passam a beneficiar cerca de 20 mil pessoas. Foram realizadas melhorias na trafegabilidade, logística, mobilidade e bem-estar na região.