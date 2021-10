Governo leva mutirão de vacinação aos moradores da Cidade do Povo

Para celebrar o Dia Nacional de Vacinação, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou no sábado, 16, uma ação na Escola Militar da Cidade do Povo, em Rio Branco, com ofertas dos imunizantes contra a Covid-19, influenza e vacinas de rotina para crianças, adultos e adolescentes.

Mais de 900 doses de vacinas foram aplicadas durante o mutirão, segundo informações do Programa Nacional de Imunização do Estado (PNI). Sendo 502 doses contra a Covid-19, 265 contra influenza e 219 doses de rotina.

Na região moram aproximadamente 60 mil pessoas e o objetivo da ação é aumentar a cobertura vacinal do Estado, bem como facilitar o acesso desses moradores ao serviço de imunização, vez que a unidade de saúde mais próxima para que busquem a vacinação é a unidade de saúde Cláudia Vitorino, no Taquari, em Rio Branco.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, esteve no local para acompanhar a multivacinação e disse que outros mutirões como esse devem ser programados para que mais moradores tenham acesso aos imunizantes.

“Trazer a vacinação aqui é importante, pois sabemos que aqui é uma comunidade que não fica tão perto do Centro da cidade e a unidade mais próxima, que disponibiliza a vacina, é a Cláudia Vitorino. Então o governo do Estado, juntamente com as instituições parceiras, decidiu trazer o serviço até aqui para que a população fique mais assistida e imunizada contra as doenças imunopreveníveis, sobretudo a Covid-19, que tem sido uma grande preocupação para todos nós”, informou Paula Mariano.

A dona de casa Maria das Dores da Silva Rodrigues disse que ações como essas são muito importantes para moradores da Cidade do Povo, por ser um bairro distante.

“Para mim, e acredito que para muitos que moram aqui, é muito importante ações como essa, porque não temos meio de transporte próprio para buscarmos o serviço em outro lugar. Tem muita gente aqui que está sem vacinar porque as condições estão precárias o acesso é bastante difícil. Eu estava com minha segunda dose contra a Covid-19 atrasada, pois os lugares que estavam disponibilizando era muito longe pra eu ir. Hoje também trouxe meu filho de 14 anos para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, e ainda podemos nos vacinar contra a gripe”, comentou Marias das Dores.

A vacina contra a Covid-19 foi disponibilizada ao público maior de 12 anos, as da rotina foram para as crianças a partir de dois anos e a vacina contra a influenza para o público em geral.