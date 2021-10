Governo pede apoio à destinação de emendas para o Acre e recebe garantias de parlamentar

O representante do governo do Acre em Brasília, Ricardo França, solicitou, nesta quarta-feira, 20, o apoio do deputado federal Alan Rick para a destinação de recursos para o Estado via emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União de 2022 e recebeu a garantia de total colaboração.

França entregou ao deputado um documento com as 80 propostas definidas pelo governo como prioritárias para a destinação de recursos via emendas, material que está sendo entregue para todos os deputados e senadores do Acre.

“Peço que analise as propostas com muito carinho e contemple nosso estado com a destinação de recursos para que o governo possa colocar as iniciativas em prática e levar os benefícios para a população”, pediu Ricardo França. Ele lembrou tratar-se de “um trabalho de parceria em favor do Acre” e que “o governador Gladson Cameli faz questão de reconhecer o apoio recebido de cada parlamentar”.

Alan Rick garantiu apoio aos pleitos do governo afirmando ser “parceiro do Estado e do governador” nas iniciativas em benefício da população acreana e que irá se empenhar para apresentar o máximo de emendas para o Estado. Essas definições, afirmou ele, estão sendo facilitadas pelo próprio governo, com a apresentação do documento reunindo as propostas consideradas prioritárias”.

“Nós andamos o estado inteiro, sabemos as demandas, a comunidade nos apresenta, os prefeitos, mas o governo sabe muito bem onde o calo aperta, as demandas mais urgentes, mais importantes, aquelas que precisam ser olhadas com muito carinho e com o tempo necessário para que os recursos sejam alocados e as iniciativas sejam executadas”, lembrou o deputado.

Agenda

Ricardo França está entregando o documento com as propostas do governo para todos os deputados e senadores do Acre, conforme a disponibilidade de agenda dos parlamentares. O material já foi entregue para a deputada Vanda Milani, para o senador Sérgio Petecão e para os deputados Leo de Brito e Alan Rick. Nesta sexta-feira a entrega será feita para as deputadas Perpétua Almeida e Mara Rocha.

As propostas

As 80 propostas prioritárias do governo acreano foram elaboradas pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) com base nas demandas dos órgãos do governo e nos eixos estratégicos do Plano Plurianual (PPA) do Estado fixado para o período de 2020 a 2023. As iniciativas somam R$ 336,5 milhões, sendo R$ 126,4 milhões para emendas individuais e R$ 210 milhões para emendas de bancada.

Para o Orçamento de 2022 cada deputado e senador conta com mais de R$17,6 milhões para emendas individuais e acima de R$ 212 milhões para emendas de bancada. “As propostas do governo visam subsidiar os parlamentares para a tomada de decisão sobre a destinação desses recursos”, esclarece Ricardo França.