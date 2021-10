Governo realiza intervenções estruturais no Ramal do 17, em Sena Madureira

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), realiza nesta semana, intervenções no Ramal do 17, na região do Cassiriam, em Sena Madureira sentido Rio Branco.

Os técnicos da autarquia atuam no melhoramento de pontos críticos da estrada vicinal, com serviços de instalação de cinco linhas de bueiros de madeira, reestruturação em sete pontos críticos, revitalização de pontes de madeira, levantamento de aterro, limpeza e estabilização do ramal. A ação conta com a utilização de uma escavadeira hidráulica, motoniveladora, uma skidder e um caminhão basculante.

Para o engenheiro João Pereira, representante do Deracre em Sena Madureira, se trata de uma solicitação dos produtores rurais que necessitam realizar o escoamento da produção. Apesar das chuvas, as intervenções do órgão continuam sendo realizadas.

“Com a chegada do inverno, alguns pontos críticos surgiram, havendo a necessidade de intervenção urgente. Com isso, um grupo de moradores da região nos procurou e solicitou que o Deracre realizasse esse serviço. Atendemos o pedido e hoje estamos fazendo a implantação de bueiros de madeira, como também aterro em pontos críticos, possibilitando acesso de inverno a verão”, afirmou o engenheiro.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre e visam garantir a trafegabilidade dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com as obras em todo o estado.

“O governador Gladson Cameli tem se empenhado em garantir a trafegabilidade dos ramais do Acre. Em Sena Madureira estamos fazendo um trabalho de recuperação das vias que hoje ultrapassa mais de 800 quilômetros de ramais executados com as máquinas do Deracre”, destacou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.