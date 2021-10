Governo transfere feriado para sexta e decreta ponto facultativo na segunda; saiba o que abre e fecha

O Governo do Estado já decidiu que o feriado de quinta-feira (28), que é o Dia do Servidor Público, será transferido para sexta-feira (29).

Todos os órgãos públicos funcionam normalmente até esta quinta, mas paralisam suas atividades na sexta, com exceção dos hospitais e delegacias, que são serviços de urgência.

A segunda-feira (1) será ponto facultativo. O decreto com a decisão será divulgado na edição do Diário Oficial desta quinta (29), de acordo com a porta-voz do governo.

Na terça-feira (2), Dia de Finados, os serviços não essenciais e que não são de emergência seguem suspensos. O expediente só retorna na quarta-feira (3).

Bancos

Já que o feriado desta quinta-feira não é nacional, os bancos vão funcionar normalmente, nos horários convencionais, assim como na sexta (30) e segunda (1). Já na terça-feira (2), todos fecham por conta do feriado.

Correios

As agências dos Correios também seguem com expediente normal até a segunda-feira (1) e fecham na terça-feira (2).

Via verde Shopping

O Via Verde Shopping não vai suspender suas atividades em nenhum dos feriados. Seguirá funcionando das 10h às 22h, como de costume.