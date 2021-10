Grávida que presenciou tiroteio entre bandidos e segurança de empresário diz ter vivido ‘momento de terror’

Uma grávida de 31 anos, que preferiu não se identificar, diz ter vivido um momento de terror durante o tiroteio entre bandidos e o segurança de um empresário na frente de uma agência bancária de Porto Velho. No 8° mês de gestação, a mulher estava dentro do carro com o esposo, que dirigia, quando eles começaram a ouvir os tiros.

O assalto na agência bancária foi na segunda-feira (25). Na ocasião, o segurança da vítima e o vigilante trocaram tiros com dois criminosos.

Ao g1, a mulher contou ser costume do casal passar pela rua Alexandre Guimarães para ir trabalhar. No momento em que eles voltavam do almoço, foram surpreendidos pelos tiros.

“Eu estava passando na rua quando ouvi os disparos. Comecei a gritar e falei para ele acelerar o carro, mas ele ‘bugou’ por uns segundos, mas depois acelerou o carro e entrou na contramão e tirou a gente dali. Eu fiquei desesperada. Foi horrível”, relembra

O esposo da mulher disse que, no início, ao ouvir os primeiros disparos de arma, não acreditou que poderia ser um tiroteio.