Guerra entre facções criminosas deixa um morto e um ferido no interior do Acre

O jovem Kenedy de Oliveira e Oliveira, de 19 anos, foi morto com um tiro nas costas, na noite deste domingo (3), no bairro José Moreira, parte alta da cidade de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Kennedy estava sentando na frente da casa de amigos conversando, quando os jovens foram surpreendidos por quatro criminosos armados que chegaram em duas motocicletas. Os bandidos dispararam contra a vítima, que ainda tentou correr para dentro da residência dos amigos, mas foi atingido com um tiro nas costas.

Na mesma ação, o pai de um dos jovens que estava dentro da própria residência que a vitima entrou tentando se livrar dos tiros, também foi baleado na perna esquerda, tendo inclusive, quebrado a perna por causa do projétil. Os outros jovens não foram atingidos e conseguiram correr. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar no local, só pode atestar a morte de Kennedy. O homem que ficou baleado na perna recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, em estado de saúde estável.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém não foi encontrado até o momento.

Ainda segundo informações da polícia, a motivação do crime pode ter sido uma retaliação devido a morte de Gabriel Lira de Almeida, de 18 anos, na noite de sábado (2). O jovem foi morto a tiros na rua dos Catraieiros, no bairro Leonardo Barbosa.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia.