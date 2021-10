Gusttavo Lima retorna ao Acre dia 1º de dezembro; saiba tudo sobre o show e como adquirir ingressos

Prestigiando a posse do dr. Andrey Holanda na presidência da Associação dos Procuradores do Estado, governador Gladson Cameli, procurador-geral, João Paulo Setti e a procuradora Rosana Biancardi.

UM SHOW

Agora é pra valer. Dia 1° de dezembro o estacionamento do Parque de Exposições será palco de um show imperdível de Gusttavo Lima. O Embaixador volta ao Acre para alegria dos fãs. Já no aguardo das vendas dos ingressos que será feita através do número 98403-3561, com James Pequeno.

DONA HELENA

Para quem não assistiu as duas apresentações presenciais do monólogo “Dona Helena”, em setembro, na Usina de Arte João Donato, o ator, diretor e produtor cultural César Júnior disponibiliza o espetáculo no YouTube, através do link https://youtu.be/QHS8ZQaz4uM Vale a pena assistir!

Celebrando idade hoje, 28, novo ano astral, com os vivas da coluna, a empresária e pedagoga Maria Elena Barcelos Leite que ao lado do marido Júnior Leite, dos filhos Renato e Gabriel, em clima intimista comemora a data. Parabéns! Na foto, a aniversariante com o marido Júnior Leite.

Diretor técnico do Sebrae-AC, Lauro Santos foi o aniversariante da última terça, 26. Ao lado da esposa, Fabíola Pinheiro e dos pequenos João Santos e Téo comemorou a data. Felicidades.

Odontóloga Sabrina Ricciardi com a Miss Acre Universo 2021, Juliana Melo, que escolheu o StudioRicci para cuidar do seu sorriso. Excelente escolha!

NATIVA SPA

As novidades não param! E, O Boticário lança o Nativa SPA Acquagel, fórmula revolucionária para hidratantes para cuidados com o rosto ou o banho, em versão para hidratação corporal.

#Outro benefício importado da categoria facial é o ácido hialurônico presente nessa versão inovadora de loção hidratante e que, aliado ao aloe vera, promove uma barreira hidratante sob a pele.

#Para finalizar a fórmula de hidratação intensa, o óleo nutritivo de quinoa, ingrediente já conhecido em Nativa SPA, que aumenta a produção de colágeno na pele, nutrindo e protegendo dos danos diários, como radiação solar e poluição é PERFEITO.

MAYKELINE

Ainda em tempo, Coluna Márcia Abreu registra o niver da publicitária e criadora de conteúdo Maykeline Maia, celebrado no sábado, 23. Vivas, vivas à essa figura nota mil.

CINEMA DO VIA VERDE SHOPPING

A Família Addams 2: Pé na Estrada e Espíritos Obscuros são as novas estreias do Cine Araujo do Via Verde Araujo, com o filme Eternos estreando no próximo dia 4.

#Lembrando que a promoção Auxílio Diversão reinicia hoje, 28, em novo formato, com os ingressos podendo ser adquiridos de segunda a sexta por R$10,00 (inteira R$20,00, meia R$10,00) e no sábado e domingo por R$12,00 (inteira R$24,00, meia R$12,00).

#As compras podem ser feitas na bilheteria do Cine Araújo, nos canais de autoatendimento próximos ao cinema e no site www.ingresso.com

Trocou de idade na terça, promotora de Justiça, Gilcely Evangelista que passou o dia recebendo todos os mimos da família e amigos. Da Coluna, Vivas, Vivas para ela!

Parabéns à Melissa Dene, que com apenas 17 aninhos, passou em medicina na Faculdade São Lucas-Porto Velho-RO. Esbanjando felicidade, mamis Débora AndretT e avó, delegada aposentada, Aurea Dene. Parabéns, parabéns!

HAPPY BIRTHDAY

A área de lazer do Residencial EcoVille foi o local escolhido pela advogada Sheila de Paula para as comemorações de sua idade nova, no sábado, 23. Junto com os filhos, o engenheiro Ricardo de Paula Freitas e Vitor de Paula e de sua mãe, Francisca Ferreira, a aniversariante era só alegrias.

A aniversariante, demonstrando o bom gosto caprichou em todos os detalhes. Decoradora Renata Elias usando os tons vermelho, rosa e branco arrasou na criatividade das mesas e de todo o espaço. O cerimonial de Darcy Morais foi perfeito. Os bolos da Geane Maria, os doces da Doce Tropical em versões gourmet além de lindos, estavam dos deuses e Iana Sarquis cantou e encantou os convivas com sua bela voz. Foi realmente uma festa linda e inesquecível! Expert Lenno Azevedo estava lá registrando tudo.Vivas a Sheila!

PARCERIA

Click do secretário de Turismo, Jhon Douglas da Costa com representantes do Ifac. Na pauta, firmar parceria que beneficiará a economia solidária com fornecimento de refeições para estudantes, técnicos da Instituição e visitantes, o que trará bom retorno para os empreendimentos beneficiados.