Hoje tem jogos do Brasileirão? Confira a agenda desta terça

Cada vez mais próximo da reta final, o Campeonato Brasileiro apresenta jogos nesta terça-feira, 12 de outubro de 2021, para o torcedor assistir ao vivo. Da Série A e B você pode acompanhar equipes que brigam pelo título da temporada enquanto outras esperam retomar o desempenho para escapar do rebaixamento. Agora, resta saber quais são os jogos de hoje pelo Brasileirão para assistir ao vivo.

Jogos hoje pelo Brasileirão desta terça-feira

Hoje, nesta terça-feira em 12 de outubro de 2021, tem jogos do Brasileirão Série A para você acompanhar ao vivo em todos os horários do dia. Além disso, a Série B, a segunda divisão do futebol brasileiro, também acontece em dois confrontos abrindo a rodada.

Série A

Na primeira divisão do futebol brasileiro, a Série A apresenta dois jogos que prometem embaralhar ainda mais a tabela de classificação do Brasileirão. Buscando a liderança, o Palmeiras visita o Bahia nesta terça enquanto o Bragantino recebe o Atlético Goianiense.

RB Bragantino x Atlético-GO – 19h (Premiere)

Bahia x Palmeiras – 21h30 (Globo, TNT, HBO Max, Estádio TNT e Premiere)

Série B

Cada vez mais próximo da reta final da competição, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro apresenta dois jogos nesta terça-feira para o torcedor assistir ao vivo.

Sampaio Corrêa x Vitória – 19h (SporTV)

Cruzeiro x Botafogo – 21h30 (Globo RJ, MG, ES, SC, PB, PI, PA, DF), SporTV Menos MG e Premiere)

Como assistir ao vivo e online os jogos de hoje no Brasileirão?

Se você quer acompanhar ao vivo os jogos de hoje pelas quatro divisões, você tem diferentes opções tanto pela TV quanto online. Para acompanhar a Série A e B, você assiste pelo SporTV e Premiere. Já a Série C, você tem acesso pelo serviço de streaming DAZN e a TV Bandeirantes.

Por fim, a Série D você acompanha pela TV Brasil e também no Eleven Sports.

SportTV – Jogos hoje no Brasileirão 2021

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi. Dessa maneira, para ter acesso na emissora, você deve entrar em contato com algumas das operadoras citadas e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

OI – 39

VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

CLARO TV – 39 / 539

DIRECT TV – 2135

Premiere – Jogos hoje no Brasileirão 2021

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.